Jalgaon News : तांबापुरातील वृद्धाचा रेल्वेखाली मृत्यू

जळगाव : शहरातील तांबापुरा भागातील गवळी वाड्यातील ६६ वर्षीय वृद्धाचा रेल्वेखाली आल्याने मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. ४) दुपारी एकच्या सुमारास घडली. विष्णू राजाराम भोई, असे मृताचे नाव आहे. (old man in Tambapur died under train jalgaon news)

मंगळवारी दुपारी एकच्या सुमारास रेल्वेस्थानकाजवळच रूळावर एका वृद्धाचा मृतदेह आढळून आला. त्याबाबत रेल्वे ट्रॅकमनने स्टेशन मास्तराला कळविले. स्टेशन मास्तरांनी लोहमार्ग पोलिसांना माहिती दिली. त्यावरून सहाय्यक फौजदार रामराव इंगळे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले.

डाऊन रेल्वे रूळावर रेल्वे गाडीखाली आलेला मृतदेह आढळून आला. तत्काळ पंचनामा करून मृतदेह जिल्‍हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. मृतदेहाजवळ मिळून आलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांची ओळख पटविण्यात आली. गजानन भोई यांनी मृतदेहाची ओळख पटविल्यावर विच्छेदन करण्यात आले. याबाबत लोहमार्ग पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे