Jalgaon Crime News : सिद्धार्थ केमिकलमध्ये एकाला मारहाण

Jalgaon Crime News : औद्योगीक वसाहतीत कंपनीत असताना केमिकल कमी-जास्त टाकल्याच्या कारणावरून एकाला चापटा व बुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १४) रात्री आठला घडली. (One beaten up in Siddharth Chemicals jalgaon news)

याबाबत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात तक्रारीची नोंद करण्यात आली आहे. त्यानुसार संजय वाल्मीक मांडोळे (वय ५३, रा. कुसुंबा) हे एमआयडीसी परिसरातील सिद्धार्थ केमिकल्स कंपनीत मदतनिस (हेल्पर) म्हणून कामाला आहेत.

काम करत असताना त्यांच्याकडून सेंट्रल बूथमध्ये केमिकल कमी-जास्त टाकण्याच्या कारणावरून नसरुद्दीन ऊर्फ मामू मोईन (रा. सुप्रीम कॉलनी) याने मांडोळे यांना शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली.

तसेच, जीवे ठार मारण्याची धमकीदेखील दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मांडोळे यांच्या तक्रारीवरुन एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात नसरुद्दीन उर्फ मामू मोईन याच्या विरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला असून, पोलीस नाईक संजय धनगर तपास करत आहेत.