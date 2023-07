Jalgaon News : चाळीसगावात 'एक कॅमेरा पोलिसांसाठी' अभियान; व्यापाऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jalgaon News : शहरातील वाढत्या चोऱ्या व गुन्हेगारीला लगाम लावण्यासाठी शहर पोलिसांतर्फे ‘एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’ हा उपक्रम राबविला जात आहे. पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी शहरातील नागरिकांना सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचे आवाहन केले होते.

या आवाहनाला व्यापारी, दुकानदार, आस्थापने व शहरवासीयांनी प्रतिसाद देत सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यास सुरवात केली आहे. (One camera for police campaign in Chalisgaon Jalgaon news)

शहरातील सराफ गल्लीतील सोने, चांदी व्यापारी व दुकानदारांनी संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावून सुरक्षित केला आहे. तसेच गणेश संकुल, गायत्री संकुल येथील अनेक दुकानदारांनी तसेच सीतामाई अग्रवाल नगरातील रहिवाशांनी पोलिसांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यास सुरवात केली आहे.

पोलिसांच्या आवाहनाला नागरिकांकडून देखील मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. शहरातील अनेक दुकानदारांनी, व्यापाऱ्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून आपला परिसर सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या दुकानदार, नागरिक पोलिसांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून घेत आहेत, अशांचा सत्कार शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप पाटील व त्यांचे सहकारी करीत आहे.

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून चोऱ्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात शहरातील नारायणवाडी भागात सुनील गंगेले यांच्या घरी मोठी चोरी झाली होती. त्याच प्रमाणे करगाव रोड परिसरातील देवकरनगरमध्ये अनिल विसपुते यांच्या घरी एक लाख २१ हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला होता.

या सारख्या चोरीच्या घटना लक्षात घेता चाळीसगाव शहर पोलिसांनी एक कॅमेरा पोलिसांसाठी ही संकल्पना अमलात आणली आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे वाढत्या चोऱ्या व गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल, असा विश्वास पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

"वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने व सूचनेनुसार शहरात एक कॅमेरा पोलिसांसाठी या अभियानाला सुरुवात झाली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांसह दुकानदारांनी आपल्या दुकानात, परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून घ्यावेत." - संदीप पाटील, पोलिस निरीक्षक, चाळीसगाव शहर