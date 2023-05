Jalgaon Accident News : शेतात ट्रॅक्टर उलटून एकाचा मृत्यू

By

Jalgaon News : कावपिंप्री (ता. अमळनेर) येथे शेतात ट्रॅक्टरने मशागत करताना ट्रॅक्टर उलटल्याने एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना दुपारी ३ ते ४ च्या सुमारास घडली. याबाबत उशिरापर्यंत पोलिसांत नोंद करण्याचे काम सुरू होते. (One died after tractor overturned in field jalgaon accident news)

सतीश निंबा पाटील (वय ३६, रा. कावपिंप्री, ता. अमळनेर) हे शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी तीनच्या सुमारास स्वतःच्या शेतात ट्रॅक्टरने मशागत करीत होते. शेताच्या बांधाला लागून असलेल्या नाल्यात त्यांचे ट्रॅक्टर पलटी झाल्याने त्यात त्यांचा जागीच मयत झाला.

सतीश पाटील हे मजुरीचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई-वडील, मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाचे अपघाती निधन झाल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.