Jalgaon News: पारोळ्यात एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

By

Jalgaon News : येथील आझाद चौकात राहणाऱ्या ६२ वर्षीय व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. (One dies during treatment in Parola Jalgaon News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याबाबत पारोळा पोलिसात शिवदास चौधरी यांनी फिर्याद दिली, की ईश्वर भगवान चौधरी यांचे ८ ऑगस्टला सकाळी साडेआठच्या सुमारास पोट दुखत असल्याने त्यांना नातेवाईकांनी उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले.

त्यानंतर दुपारी चारच्या सुमारास त्यांना जास्त त्रास होत असल्यामुळे कुटिर रुग्णालय येथे औषधोपचार कामी दाखल केले असता डॉक्टरांनी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास तपासून मृत घोषित केले.

याबाबत पारोळा पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सहायक फौजदार सुनील पवार तपास करीत आहेत.