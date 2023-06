Jalgaon Accident News : ट्रक व दुचाकीचा अपघात; एक ठार एक जखमी

Jalgaon Accident News : शहरातील श्रीराम नगरातील बालाजी लॉन्ससमोर रात्री साडेनऊवाजेच्या दरम्यान भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रक ने दुचाकीला धडक दिली. (One killed in truck and two wheeler accident jalgaon accident news)

यात दुचाकीस्वार प्रमोद वना झोपे ( वय ५८) हे जागीच ठार तर त्यांचा मुलगा धीरज झोपे (वय ३२) हा जखमी झाला. जखमीस रिदम हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. ट्रक चालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.

घटनास्थळी श्रीराम नगर परिसरातील सातशे ते आठशे नागरिकांचा जमाव जमला होता. भुसावळ विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय सावकारे अपघातस्थळी आले. रस्त्यावर बसत त्यांनी ठिय्या मांडला. घटनास्थळी बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचा ताफा पोहचला होता.