Jalgaon Crime News : लग्नात नाचण्यावरून चाकू हल्ला

जळगाव : लग्नात नाचणाच्या कारणावरून एकाला शिवीगाळ करून चाकूने वार करून गंभीर जखमी करण्यात आले. (One was stabbed and seriously injured due to reason of dancing at wedding jalgaon crime news)

ही घटना मांडवे खुर्द (ता. जामनेर) येथे घडली. याबाबत पहूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हानिफ चिंधू तडवी (वय-४०) रा. मांडवे खुर्द ता. जामनेर हे आपल्या परिवारासह वास्तव्याला आहे.

शनिवारी (ता. २५) मांडवे गावात लग्न होते. या लग्नात नाचण्याच्या कारणावरून गावातील अनिस मस्तान तडवी याने हानीफ तडवी यांचा मुलगा समीर तडवी याला शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली. त्यानंतर हातातील चाकूने छातीवर वार करून गंभीर जखमी केले.

हा प्रकार घडल्यानंतर त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेबाबत सोमवारी (ता. २७) पहूर पोलिस ठाण्यात हानीफ तडवी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित अनिस तडवी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक फौजदार हंसराज मोरे तपास करीत आहे.