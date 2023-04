Jalgaon Fraud Crime : शेतकऱ्याला साडेनऊ लाखांत गंडविले; शेअर बाजारात अतिरिक्त नफ्याचे आमिष

जळगाव : शेअर मार्केटमध्ये (Share Market) गुंतवणूक करून नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून उदळी (ता. रावेर) येथील तरुण शेतकऱ्याची नऊ लाख ३० हजार रुपयांत ऑनलाईन फसवणूक करण्यात आली. (Online fraud of farmer for Rs 9 lakh by pretending to make profit by investing in share market jalgaon fraud crime news)

उदळी येथील भूषण दत्तात्रय बऱ्हाटे (वय ३९) यांना १४ डिसेंबर २०२२ ते १ एप्रिल २०२३ दरम्यान अजय व निखिल (पूर्ण नाव माहीत नाही) यांनी वेगवेगळ्या मोबाईल क्रमांकावरून संपर्क करून orion fx robo या कंपनीमार्फत शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळेल, अशी बतावणी केली, तसेच अतिरिक्त लाभाचे आमिष दाखवून orion fx robo नावाचे ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगितले.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

त्यानंतर शेअर खरेदी करण्यासाठी भूषण बऱ्हाटे यांच्याकडून वेळावेळी ९ लाख ३० हजार रुपये ऑनलाईन स्वीकारले. मात्र, त्या बदल्यात भूषण बऱ्हाटे यांना नफाही मिळाला नाही व मुद्दल रक्कम संबंधितांनी परत केली नाही. आपली फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यावर भूषण बऱ्हाटे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर तपास करीत आहेत.