Jalgaon News : अतिक्रमण गाड्यावर आता दंडाची आकारणी; लिलाव बारगळला

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे जप्त केलेल्या अतिक्रमित गाड्यांचा लिलाव बारगळल्यानंतर आता हातगाडी मालकांना दंडाची आकरणी करून हातगाड्या सोडण्यात येणार आहेत.

महापालिकेतर्फे गेल्या आठवड्यात शहरातील मुख्य रस्त्यावरील, तसेच महात्मा फुले मार्केटमधील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात हातगाड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. (owner of handcarts will be get their hand cart after giving fine jalgaon news)

महापालिकेची या गाड्यांचा लिलाव करण्याची योजना होती. महापालिकेतर्फे जाहीर निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

आयुक्तांच्या प्रतिक्षेत विलंब

लिलाव योजना बारगळ्याल्यानंतर अतिक्रमणातर्गंत जप्त केलेल्या गाड्यांचे काय करायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यानंतर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने टीपणी तयार करून हा विषय पुन्हा महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याकडे पाठविला. मात्र, त्या मुंबई येथे कामानिमित्त असल्यामुळे गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबीत राहिला.

अखेर दंड आकारणीचा निर्णय

आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी आता जप्त केलेल्या हातगाड्यांचा लिलाव न करता दंडाची आकारणी करून त्या गाड्या पुन्हा संबंधित मालकांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महासभेच्या निर्णयाप्रमाणे आकारणी

महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमीत गाडीधारकांना दंड आकारणीबाबत महापालिकेच्या महासभेत झालेल्या ठरावाप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. तराजू असल्यास अडीचशे रुपये, चारचाकी गाडीला ५०० रुपये, तर टपरीवर एक हजार रुपये दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून पुन्हा त्या ठिकाणी गाडी लावणार नाही, असे लिहून घेण्यात येणार आहे.

"महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जप्त केलेल्या हातगाड्यांवर दंडाची करून, तसेच अतिक्रमणधारकांकडून लेखी हमीपत्र घेऊन त्या गाड्या सोडण्यात येणार आहेत." -उमेश नस्टे, अधीक्षक, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग, महापालिका, जळगाव