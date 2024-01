Jalgaon Crime : पाचोरा येथे कस्टडीतील 12 लाखाच्या मुद्देमालावर पोलिस कारकुनाचा डल्ला

पाचोरा : पाचोरा पोलिस ठाण्यात पोलिस कस्टडीतील मुद्देमालावर पोलिसानेच डल्ला मारल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. यशवंत घोरसे असे संशयित पोलिसाचे नाव आहे. उपनिरीक्षक योगेश गणगे यांनी फिर्याद दिल्यानंतर या प्रकाराला वाचा फुटली.

पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या संशयित यशवंत भिका घोरसे ( वय ५२) या कर्मचाऱ्याने मुद्देमाल कारकून असतांना पोलिस कस्टडीतील सोने ,चांदीचे दागिने व रोकड गायब केल्याप्रकरणी पाचोरा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Pachora custody on issue of 12 lakhs of police clerk Jalgaon Crime)