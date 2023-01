By

अमळनेर : पाडळसे प्रकल्प परिसरात चोऱ्याचपाट्यांसह नासधूस करत गालबोटही लावले जात आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान हौशी पर्यटक व उनाडटप्पूंकडून सुरू असून, उद्या प्रत्यक्ष प्रकल्पाचेही नुकसान अशा कंटकांकडून व चोरट्यांकडून होऊ शकते. त्यामुळे येथे आवर घालण्याची आवश्यकता आहे.

पाडळसे प्रकल्प रेंगाळल्याने इतरांप्रमाणे चोरटेही हात धूत आहेत. वाळू, खडी, डबर, माती या राष्ट्रीय संपत्तीसह डिझेल, डीपी अशा चोऱ्या सातत्याने सुरूच आहेत. त्यात २९ डिसेंबरला चोरट्यांनी कळस गाठत चार लाख ६४ हजार ९४० रुपये किमतीच्या १६ टन लोखंडाच्या २८७ प्लेट्सची चोरी केली.

येथील सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेला असून, मोठ्या चोरीनंतरही खबरदारीच्या कोणत्याही उपाययोजना मात्र करण्यात आलेल्या नाहीत. कोणालाही कुठेही सहज प्रवेश मिळतो, हटकणारे कोणीच नाही. चोरीनंतरही जबाबदारांची शिरजोरी मात्र कायम दिसून येत आहे. (Padalse Project pending Stealing of national assets such as sand, gravel dust soil diesel DP continues continuously Jalgaon News)

पाडळसे प्रकल्पाच्या कामासाठी कळमसरे शिवारात प्लेट तयार करण्याचा कारखाना आहे. या कारखान्याची जागा ही खासगी असून, कराराने कंपनीने घेतली आहे. या कारखान्यावर एक सुपरवायझर, चार वॉचमनची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

मात्र, तरीही चोऱ्यांचे सत्र मात्र थांबता थांबत नाहीत. या कारखान्यावर संबंधित कंपनीच्या नावाचे फलकही नसल्याने जबाबदारी नेमक्या कोणत्या कंपनीची असा संभ्रम आहे. हा झाला कारखान्याचा विषय तर प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळाला लागून वाळू, खडी, डबरचे डोंगरच्या डोंगर आहेत. तेथून सुद्धा सातत्याने राष्ट्रीय संपत्तीची लयलूट होत असल्याची ओरड या निमित्ताने होत आहे.

प्रकल्पाचा कारभार रामभरोसे सुरू असून, शासनाच्या सवलतीतून मिळालेल्या राष्ट्रीय संपत्तीची खिरापत वाटणे सुरू आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांनी हे चोरीसत्र गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. याच्यावर अंकुश लावण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रकल्पाच्या सळ्या सुद्धा चोरटे कापून नेऊ शकतात, हे नाकारता येत नाही.

कोनशिलेची तोडफोड

प्रकल्प परिसरात चोरटे आणि माथेफिरूंकडून, हौशी पर्यटकांकडून नासधूस सुरू आहे. त्यांना आवर घालण्यास कोणीही दिसून येत नाही. चोऱ्या, लुटमारीसह निर्ढावलेल्या अशा काहींनी तर थेट प्रकल्पाच्या कोनशिलेचीच तोडफोड केलेली आहे.

