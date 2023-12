Maha Shivpuran Katha Jalgaon : मुलींनो...! आई-वडिलांच्या सल्ल्याने विवाह करा : पंडित प्रदीप मिश्रा

Maha Shivpuran Katha Jalgaon : चित्रपट पाहून मुलींना प्रेमाचे भरते येते. मात्र, जीवनातील वास्तव वेगळे आहे. आपलीच गाडी, आपलेच पेट्रोल आणि आपलाच पैसा वापरून अन्य धर्माची मुले फसवतात, हे मुलींच्या लक्षात येत नाही.

त्यामुळे काहीही झाले, तरी आई-वडिलांना सोडणार नाही, ते सांगतील तिथेच विवाह करू, सनातन धर्माशिवाय अन्यत्र विवाह करणार नाही, असा संकल्प करावा, असे आवाहन पंडित प्रदीप मिश्रा यांनी केले.(Pandit Pradeep Mishra statement of girls get married with advice of your parents maha shiv puran katha jalgaon news)