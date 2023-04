Jalgaon News : यशस्वी संसारासाठी रामनामाशिवाय पर्याय नाही : पंडित पुष्पानंदन महाराज

Jalgaon News : प्रत्येक पावलावर अवघड परीक्षा घेणारा संसार यशस्वी करावयाचा असेल, तर अमृतमय रामनामाशिवाय पर्याय नाही. आपल्या वर्तणुकीतील विनम्रता हेच खरे सुखाचे साधन आहे. (Pandit Pushpanandan Maharaj statement about There is no alternative to Ramnama for successful married life jalgaon news)

शरीरात नारायणरूपी रामरस असला तरच मनुष्याला जीवन जगण्याचे समाधान प्राप्त होऊ शकते, असे विचार हनुमंत चरित्र कथेचे अंतिम पुष्प गुंफताना पंडित पुष्पानंदन महाराजांनी मांडले. आपल्या रसाळ वाणीतून भाविकांच्या मनाचा ठाव त्यांनी घेतला. आजच्या युगात श्रवणभक्तीच श्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कथेच्या समारोपानिमित्त महाआरतीचा बहुमान आमदार राजूमामा भोळे, नगरसेवक पिंटू काळे, नगरसेवक अमित काळे, बालाप्रसाद राठी, दिनेश राठी, उत्तम जोशी, सुरेंद्र अग्रवाल, संजय व्यास, राजेश अग्रवाल, राम दयालजी सोनी, विनोद बलवा, सौ. अंजना व मुरली चांडक, दीपक जोशी यांना देण्यात आला.

राज्याभिषेक सोहळ्यात पुष्पवृष्टी...

श्री हनुमान चरित्र कथेच्या तिसऱ्या दिवशी समारोप होण्याअगोदर सजीव आरसद्वारे साकारलेल्या श्री हनुमंताच्या राज्याभिषेक सोहळ्याने भाविकांचे चित्त वेधले. आकर्षक वेशभूषेत सीताराम लक्ष्मणासह श्री हनुमंताचा कथास्थळावर प्रवेश झाल्यावर भाविकांनी गुलाब फुलांची वृष्टी करीत जोरदार स्वागत केले.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

रामनामाचा जयघोष केला. राज्याभिषेक सोहळ्यात रामाची भूमिका कल्पेश झंवर, तर सीतेची भूमिका रश्मी झंवर, लक्ष्मणाची भूमिका सिद्धेश सोमाणी, श्री हनुमंताची भूमिका किर्तेश सोनी यांनी साकार केली. सजीव आराससाठी माहेश्र्वरी शहर- तालुका महिला संघाचे सहकार्य लाभले. माहेश्वरी महिला मंडळातर्फे प्रसादवाटप करण्यात आला.

दरम्यान, पांजरपोळ संस्थानात तीनदिवसीय हनुमंत चरित्र कथा सोहळा यशस्वितेसाठी आयोजक समिती अध्यक्ष विश्वनाथ जोशी, सुरेश कोठारी, ओम प्रकाश, जाजू परिवार, दिलीप व्यास, दीपक लढ्ढा, गोपाळ पंडित, चंदू पंडित आदींनी सहकार्य केले.