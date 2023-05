BJP News : भाजपच्या 2 जिल्हाध्यक्षपदांसाठी चाचपणी; 20 जण इच्छुक

By

Jalgaon News : भारतीय जनता पक्षाच्या जळगाव व रावेर ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदांसाठी गुरुवारी (ता. ११) चाचपणी करण्यात आली. प्रदेश निरीक्षक राजेश पांडे यांनी इच्छुकासह पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. (Party Inspector Rajesh Pandey discussed work done by aspirants for bjp District President posts jalgaon news )

भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे यांच्या पदाची मुदत पूर्ण झाल्याने नवीन जिल्हाध्यक्ष निवड करण्याची प्रक्रिया पक्षातर्फे सुरू करण्यात आली आहे. पक्षातर्फे आता ग्रामीण स्तरावर दोन जिल्हाध्यक्ष असतील. जळगाव व रावेर लोकसभा मतदारसंघानिहाय दोन जिल्हाध्यक्ष नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

या पदाच्या निवडीसाठी प्रदेश निरीक्षक राजेश पांडे यांनी गुरुवारी दिवसभर भाजप कार्यालयात चाचपणी केली. त्यांनी पक्षाचे खासदार, आमदार, जिल्हा पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, तसेच इच्छुक उमेदवारांशीही चर्चा केली. एकूण शंभर जणांशी त्यांनी चर्चा केल्याची माहिती मिळाली.

दोन जिल्हाध्यक्षपदांसाठी २० जण इच्छुक असल्याचे सांगण्यात आले. या वेळी खासदार उन्मेष पाटील, जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, माजी जिल्हाध्यक्ष अशोक कांडेलकर, डॉ. राजेंद्र फडके, माजी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य आदींशी त्यांनी चर्चा केली.

जळगाव ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदासाठी पी. सी. पाटील (धरणगाव), मधु काटे (पाचोरा), पोपटतात्या भोळे (चाळीसगाव), एस. आर. पाटील (एरंडोल), तर रावेर ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदासाठी नंदू महाजन इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, इतर अनेकांनाही या पदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले आहे.

काही जणांनी इतरांची शिफारस केली आहे. या वेळी पक्ष निरीक्षक राजेश पांडे यांनी इच्छुक उमेदवारांनी केलेले कार्य, तसेच इतर बाबींवर चर्चा केली. आता ते आपला अहवाल वरिष्ठ स्तरावर सादर करतील. त्यानंतर कोअर कमिटीत त्यावर चर्चा होईल. त्यानंतर जिल्हाध्यक्षपदांची नावे जाहीर करण्यात येतील.