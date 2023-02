Jalgaon News : फुले मार्केट अतिक्रमण ‘जैसे थे’

जळगाव : शहरात कायद्याची ‘भीती’ हा प्रकारच नाही. पोलिसांची चोरट्यांना भीती नाहीच, तर अतिक्रमणधारकांनाही महापालिकेच्या आणि पोलिसांच्या कारवाईचीही भीती नाही, हेच आता फुले मार्केटमधील शनिवार (ता. ४)च्या अतिक्रमणावरून दिसून आले आहे.

फुले मार्केटमध्ये दुकानासमोर अतिक्रमण केल्यामुळे दुकानदार व अतिक्रमणधारक यांच्यात वाद झाला होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी तब्बल एक दिवस व्यापार बंद ठेवला होता. मार्केटमधील अतिक्रमणधारकांवर कायमस्वरूपी कारवाई करावी, अशी मागणी केली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, महापालिका अधिकारी यांनाही निवेदन दिले होते. (Phule market encroachment as it is No one is afraid Citizens are suffering Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik Crime News : सिन्नरच्या वैदुवाडी परिसरात धर्मांतराचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार

अतिक्रमण काढण्याचे ‘नाटक’

व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमणाविरुद्ध बंद ठेवल्यामुळे एक दिवस फक्त अतिक्रमण काढण्याचा ‘खेळ’महापालिकेने केला, तर पोलिसांनीही बंदोबस्त देण्याचा एक दिवसाचाच ‘देखावा’ केला. एक दिवस नव्हे, केवळ सायंकाळी पाचपर्यंतच अतिक्रमण झाले, त्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण उभे राहिले.

आज तर पुन्हा धाडसाने ‘जत्रा’

आमचे कोणीच काही करू शकत नाही, या अविर्भावात आज पुन्हा फुले मार्केटमध्ये अतिक्रमणधारकांनी दुकाने लावली. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी जी परिस्थिती होती, त्यापेक्षाही अधिक अतिक्रमण झाल्याचे दिसत होते. शनिवारी अतिक्रमणधारकांची ‘जत्रा’च भरली होती. नागरिकांना ये-जा करण्यासही जागा दिसत नव्हती.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: NMC News : महापालिकेच्या संगणकीय प्रणालीत दोष

कायमस्वरूपी उपाय करा!

पोलिसांनी व महापालिकेने फुले मार्केटमधील अतिक्रमणधारकांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी या ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांची आहे. जर ही उपाययोजना झाली नाही, तर या ठिकाणी मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. हे रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

अतिक्रमण पथक आणि पोलिसही गायब

फुले मार्केटमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी महापालिकेने अतिक्रमणविरोधी पथकाची नियुक्ती केली आहे, तर दुकानदारांनी तक्रारी केल्यामुळे पोलिसांनीही बंदोबस्त दिला आहे. गेले दोन दिवस अतिक्रमणविरोधी पथक व पोलिस सोबत होते. मात्र आज शनिवार असल्यामुळे अतिक्रमणविरोधी पथकाला सुटी होती, तर अतिक्रमणविरोधी पथक नसल्यामुळे पोलिसांनीही मार्केटमध्ये अतिक्रमणधारकांना विरोध केला नाही. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांची दुकाने लागल्याचे व्यापाऱ्यांतर्फे सांगण्यात आले.

हेही वाचा: Recruitment News : रिक्तपदे भरतीचा मार्ग मोकळा; महासभेत प्रस्ताव मंजूर!