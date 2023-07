Jalgaon Crime News : अवैध वाळू वाहतूकविरोधात पोलिस आक्रमक

Jalgaon News : शहरालगत असलेल्या रोहनवाडी परिसरातून बेकायदेशीर वाळूची चोरटी वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर तालुका पोलिसांनी जप्त केले. ट्रॅक्टरचालकाला अटक केली आहे.

जळगाव तालुक्यातील आव्हाणे रोडवरील रोहनवाडी परिसरात गिरणा नदीतून वाळूची चोरटी वाहतूक होत असल्याची माहिती जळगाव तालुका ठाण्याचे प्रभारी पोलिस उपअधीक्षक पवार यांना मिळाली. (Police aggressive against illegal sand transport Action of Taluka Thana Crime against four in two incidents tractor seized Jalgaon Crime News)

त्यावरून पथकाने गुरुवारी (ता. २९) सकाळी नऊला रोहनवाडी परिसरात ट्रॅक्टरचालक विकी मच्छिंद्र सोनवणे (वय २४, रा. खेडी, ता. जि. जळगाव) याला ताब्यात घेतले. वाळू वाहतुकीबाबत कोणत्याही परवाना नसल्यामुळे वाळूने भरलेले ट्रॅक्टरही जप्त केले.

पोलिस कर्मचारी अभिषेक पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चालक विकी सोनवणे व ट्रॅक्टरमालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार विश्वनाथ गायकवाड तपास करीत आहे.

आव्हाणे फाट्यावरून ट्रॅक्टर जप्त, दोघांवर गुन्हा

दुसऱ्या घटनेत आव्हाणे फाट्यावरून वाळूची चोरटी वाहतूक करणारे विनाक्रमाकांचे ट्रॅक्टर व अर्धा ब्रास वाळू गुरुवारी दुपारी दीडच्या सुमारास पोलिसांनी जप्त केली. चालकाकडे वाळू वाहतुकीचा कुठलाही परवाना नसल्याचे आढळून आले.

याबाबत हवालदार विश्वनाथ गायकवाड यांच्या फिर्यादीवरून योगेश दिलीप अकोलकर (वय ३५, रा. शिवाजीनगर) व अज्ञात ट्रॅक्टरमालकाविरोधात तालुका ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार गुलाब माळी तपास करीत आहेत.

