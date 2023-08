Sakal Impact : पारोळ्यात पोलिस निरीक्षक रस्त्यावर; बेशिस्त पार्किंगच्या विरोधात उगारला कारवाईचा बडगा

Sakal Impact : येथील महामार्गासह बाजारपेठेत बेशिस्त पार्किंग संदर्भात आज दै. ‘सकाळ’मध्ये ‘बेशिस्त पार्किंगमुळे रस्ते झाले अरुंद’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच, त्याची दखल घेत पोलिस निरीक्षक सुनील पवार हे स्वतः रस्त्यावर उतरले. (Police Inspector Sunil Pawar went around market and take action against unruly parking jalgaon news)

त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत बाजारपेठेत फिरुन बेशिस्त पार्किंगच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला. बाजारपेठ परिसरासह भाजीपाला मार्केटमध्ये खरेदी करताना वाहनांची अडचण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.

येथील बाजारपेठ तसेच महामार्ग परिसर व विशेषतः तलाव गल्ली परिसरात ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिक बेशिस्तपणे पार्किंग करून आपली वाहने तास न तास रस्त्यावर उभी करतात. ज्यामुळे या भागातून पायी चालण्यासाठी देखील बऱ्याचदा जागा नसते.

वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहनधारक, खरेदीदार व विक्रेत्यांमध्ये ‘तू तू मै मै’ झाल्याच्या घटना नेहमी होतात. या संदर्भात सोमवारच्या (ता. ७) दै. ‘सकाळ’च्या अंकात वस्तुनिष्ठ वृत्त झळकताच विशेषतः पोलिस प्रशासनाने या भागात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी शाश्वती दिली.

या भागात वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी पोलिस निरीक्षक श्री. पवार यांनी गोपनीय विभागातील महेश पाटील, कर्मचारी अभिजित पाटील, दीपक अहिरे आदींना सोबत घेऊन बाजारपेठ परिसरात पाहणी केली. अचानक पोलिसांची गाडी आल्याने बाजारपेठेत सर्वच जण अवाक झाले होते.