Jalgaon News : राखीव जागांचे धोरण दूध संघाला लागू नाही; औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

Jalgaon News : जिल्हा दूध संघाला राखीव जागांचा कायदा लागू होत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे संघातील गरजेच्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

राज्याच्या तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी ८ नोव्हेंबर २०१० च्या आदेशान्वये जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघ मर्यादित या सहकार कायद्यान्वये नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेस अधिनियम २००१ नुसार, यापुढे दूध संघात नोकरभरती करताना या कायद्याच्या तरतुदीनुसार ५० टक्के जागा या त्या कायद्यान्वये असलेल्या मागास जमातींसाठी राखीव ठेवाव्यात.(Policy of reserved seats is not applicable to milk union from Aurangabad bench jalgaon news)

त्यानुसारच नोकरभरतीची बिंदूनामावली तयार करावी, असे आदेश काढले होते. या आदेशावर दूध संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी रिट याचिका (क्रमांक १११३८/२०१०) दाखल केली होती. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी होऊन महाराष्ट्र शासन व जळगाव जिल्हा मजदूर काँग्रेस संघटन यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.

या आदेशाला सुरवातीला अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली होती. दरम्यानच्या काळात दूध संघाने उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने ५० टक्के जागा राखीव ठेवून नोकरभरती केली होती. मात्र, ती नोकरभरती वादात सापडल्याने ती नंतर रद्द करण्यात आली;

परंतु अलीकडच्या काळात आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली दूध संघाची धुरा नवनिर्वाचित संचालक मंडळाने घेतल्यावर काही महत्त्वाच्या तांत्रिक व व्यवस्थापकीय दर्जाच्या एकल पदांवर भरती करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे या प्रलंबित याचिकेत अर्ज करण्यात आलेला होता;

परंतु उच्च न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्याऐवजी राखीव जागांचा कायदा हा सहकारी दूध संघास लागू आहे किंवा कसे? हा मूळ याचिकेतील मुद्दा अंतिम सुनावणीद्वारे निकाली काढण्याचे सूतोवाच केले. त्यानुसार खंडपीठात ९ ऑक्टोबर २०२३ ला प्रकरण अंतिम सुनावणीस घेण्यात आले.

अंतिम सुनावणीत दूध संघातर्फे ॲड. धनंजय ठोके यांनी प्रामुख्याने दूध संघास कुठलीही शासकीय मदत नाही किंवा शासनाचे भाग भांडवलही दूध संघात नाही. शासनाने दूध संघाला कर्ज दिलेले होते; परंतु तेही वेळेत पूर्णपणे फेडलेले असून, आज दूध संघाकडे शासनाची कुठलीही कर्जाच्या रूपात थकबाकी नाही.

इतर मदतही नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट स्कीम या केंद्र सरकारच्या योजनेखाली सबसिडीच्या स्वरूपात देण्यात आलेली होती. या योजनेंतर्गत दूध संघास मशिनरी व आधुनिकरण आदी कारणांसाठी या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम वापरण्यात आलेली होती. ही सबसिडी दुग्ध संवर्धनासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशा सर्व उद्योगांना कुठलाही भेदभाव न करता देण्यात आलेली होती.

अशा झाला युक्तिवाद-प्रतिवाद

दूध संघ हा सहकारी तत्त्वावर चालणारा असून, तो महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा प्राधिकरण म्हणून गणला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हा राखीव जागांचा कायदा दूध संघ या सहकारी संस्थेस लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता.

प्रतिवादी जिल्हा मजदूर संघातर्फे प्रामुख्याने दूध संघास सवलतीच्या दरात शासनाने जागा दिलेली असल्याने ती संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी मदत म्हणून गणली जाऊ शकते व एकदा सरकारी मदत घेतली की या कायद्याच्या तरतुदी जिल्हा दूध संघासही लागू होतात.

या व्यतिरिक्त जिल्हा दूध संघावर शासनाचे नियंत्रण असून, त्यामुळे या कायद्याच्या तरतुदी लागू होण्यास कुठलीही कायदेशीर बाधा नाही, असे मांडण्यात आले.

खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेऊन चैतन्य पंडित ननावरे विरुद्ध जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व सर्वोच्च न्यायालयातील मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बँक मर्यादित विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन या यापूर्वी या विषयावर दिलेल्या न्याय निर्णयाचा आधार घेऊन राखीव जागांचा कायदा हा जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघ या सहकारी संस्थेस लागू करणे संयुक्तिक होणार नाही, असा निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाने दूध संघाने दाखल केलेल्या याचिकेत दूध संघाच्या बाजूने न्याय निर्णय देऊन दूध संघाचा पुढील नोकरभरतीचा मार्ग सुकर केलेला आहे. या याचिकेत दूध संघातर्फे ॲड. धनंजय ठोके यांनी, तर जळगाव जिल्हा मजदूर काँग्रेसतर्फे ॲड. पी. बी. राखुंडे व सरकारतर्फे ॲड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.