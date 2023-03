Shree Ram Navami 2023 : श्रीराम मंदिरात जन्मोत्सवाची जय्यत तयारी

By

जळगाव : येथील श्रीराम मंदिर संस्थानात श्रीराम जन्मोत्सव सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. सदगुरू आप्पा महाराजांनी जन्मोत्सव आरंभ केला आहे. चैत्र शुद्ध नवमीला गुरुवारी (ता. ३०) श्रीराम जन्मोत्सव होणार आहे. (Preparations for Shri Ram Janmotsav celebrations are underway at Shri Ram Mandir Sansthan jalgaon news)

पहाटे काकडा आरती होऊन श्रीरामाच्या मुख्य व उत्सव मूर्तीची महापूजा, अभिषेक, आरती गादीपती मंगेश महाराजांच्या हस्ते होईल. सकाळी साडेदहाला श्रीराम जन्मोत्सवाचे कीर्तन श्रीराम महाराज करतील.

माध्यान्ह समयी गुलाल पुष्पवृष्टी होवून श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होईल. नंतर महाआरती करण्यात येईल. दुपारी चारला सामूहिक श्री संत ज्ञानेश्‍वर महाराजांचा हरिपाठ होईल. श्रीराम रक्षास्तोत्र पठण होईल.

सायंकाळी साडेसहाला धूपारती होईल. रात्री आठला संस्कार भारतीतर्फे गीतरामायण सादर होईल. ३१ मार्चला सकाळी गोपाळकाल्याचे भजन, महानैवेद्य होऊन नऊ दिवस चाललेल्या श्रीराम उत्सवाची सांगता होईल. याचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्रीराम मंदिराने केले आहे.