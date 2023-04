Technorion : ‘टेक्नोरिओन’मध्ये नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांचे सादरीकरण; 'रायसोनी’त राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा

By

जळगाव : विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीचे दर्शन घडविणारी राष्ट्रीय ‘टेक्नोरिओन -२०२३’ स्पर्धा जी. एच. रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झाली. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे स्वयंसंशोधीत नवनवीन उपकरणांचे मॉडेल, प्रोजेक्‍ट एक्झ‌िक्युशन व रोबोटिक्स याचे प्रमुख आकर्षण ठरले. (Presentation of innovative projects at Technorion National level competition in Raisoni college jalgaon news)

दर वर्षाप्रमाणे यंदाही टेक्नोरओन हा इव्हेंट घेण्यात आला असून, यामध्ये पंधराच्यावर अभ‌ियांत्रिकी महाविद्यालयातून ३८० हून अध‌िक विद्यार्थी सहभागी झाले. या उपक्रमाच्या समारोपप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण मंडळाचे सचिव महेंद्र चितलांगे, रायसोनी इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका प्रा. डॉ. प्रीती अग्रवाल, उपसंचालक व ॲकॅडमिक डीन प्रा. डॉ. प्रणव चरखा व ॲडमिनिस्ट्रेशन डीन प्रा. डॉ. संजय शेखावत उपस्थित होते.

तांत्रिक कलांचा आविष्कार

‘टेक्नोरिओन’ या इव्हेंटदरम्यान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील प्रोफेशनल आयुष्यात ज्या गोष्टींना सामोरे जायचे आहे, त्याच अनुषंगाने विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. त्यात स्पार्क इलेक्ट्रा फेस्ट ही स्पर्धा झाली.

यात टेक्नो अंताक्षरी, टेक्नो हंट, लोगो डिझाइन, लुडो, चेस, इ गेमिंग, सर्किट मिनिया, तसेच टेक्निकल क्वीज या विविध स्वरूपाच्या स्पर्धा झाल्या. प्रोजेक्ट एक्झ‌िब्यूशनमध्ये अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी बनविलेले प्रोजेक्ट व पोस्टर तज्ज्ञ मंडळीसमोर सादर करण्यात आले. रोबोरेस स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनविलेल्या रोबोमध्ये एका लाकडी ट्रॅकवर रेस लावण्यात आली.

हे विद्यार्थी ठरले विजेते

ई गेमिंग स्पर्धेत रिझवान खान, सुमित राजपूत, अथर्व धाकड, मयूर चौधरी व अमित तायडे, ‘टेक्नोप्रनर’ स्पर्धेत सोहेल हमीद कच्ची, ‘कॅडेन्गर’ स्पर्धेत शुभम बोरसे, आयडीथॉन स्पर्धेत सोहेल कच्ची, रोबोरेस स्पर्धेत गौरव महाजन, नयन पाटील, वंश येवले, टेक्निकल क्वीज हर्षदा सावकारे, मयूर पाटील, टाऊनस्केपर स्पर्धेत ओम शेवाळे, कुणाल पाटील, दुर्गेश कापडणीस व परेश पाटील, टेक्नो अंताक्षरी स्पर्धेत मयूर कोळी, तेजस पाटील, लोगो डिझाइन यात किरण बोदडे, दीपक इंगळे, सीएस स्पर्धेत चंदन भटू पार्थ धम्मरत्ने, एनएफएसमध्ये योगेश महाजन व लुडो स्पर्धेत हेतल पाटील, पोस्टर प्रेझेंटेशन स्पर्धेत दीक्षा पाटील, प्राची चव्हाण, गुंजन सोनार, जानव्ही रायसिंग, प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन सर्वेश चौधरी, देवयानी फालक, वैष्णव चौधरी, नरेंद्र महाजन, सोमा रामटेके, मयूर देपुरा.