Jalgaon News : मालमत्ता करवाढ शासनाच्या आदेशानुसारच : प्रशासक प्रशांत ठोंबरे

Jalgaon News : दर चार वर्षांनी होणारा मालमत्ता पुनर्विलोकन कर, घरपट्टीचा दर यावर्षीही राज्य सरकारच्या आदेशानुसार वाढविण्यात आला असून, या पत्राची अंमलबजावणी केली नाही तर पालिकेवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे नगरविकास खात्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.

त्यामुळे शहरातील नागरिकांना पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या घरपट्टी, पाणीपट्टीसह व्यापारी संकुल भाड्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे, अशी माहिती पालिकेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांनी पत्रकारांना दिली.

पालिकेकडून शहरातील नागरिकांसह दुकानदारांना दिल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराची बिलांमध्ये पाच ते सहा पट वाढ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये पालिकेविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे. (Property tax hike as per government orders Information from Administrator Prashant Thombre jalgaon news)

शहरात नागरिकांना पालिकेकडून नागरी सुविधा मिळत नाही आणि बिलांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे.

शहरातील रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, चार दिवसांत मिळणारे पाणी, सकाळी आठ ते नऊपर्यंत सुरू असणारे पथदीप, जलवाहिनीचा अनाठायी खर्च आदी विषयांवर पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर प्रशासक ठोंबरे यांनी उत्तरे दिली.

चाळीसगाव पालिका ही 'ब' वर्ग असून, पालिकेचा एकूण वार्षिक खर्च ११ कोटी ५० लाख रुपये आहे. त्यामध्ये पाणीपुरवठा वीजबिल, पथदीप बिल, रोजंदारी कर्मचारी पगार, कायम फरक देय रक्कम, रस्ते, गटार दुरुस्ती, मुरुम, उरूस, कार्यालयीन कामकाजासाठी स्टेशनरी, संगणक व इतर आवश्यक साहित्य, पाणीपुरवठा मजूर कंत्राटी पगार, देखभाल व दुरुस्ती, आरोग्य विभागासंबधी जंतूनाशक फवारणी, कर्मचारी उपदान अर्जित रजा देय रक्कम, अग्निशमन विभाग यांचा समावेश आहे.

तसेच मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली वार्षिक ७ कोटी ४८ लाख अपेक्षित असताना ४ कोटी ३१ लाख वसुली होते. त्यामुळे वार्षिक खर्च व वार्षिक उत्पन्न यामध्ये तफावत आहे, हे सर्व करत असताना राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते.

पालिका ही 'नफा कमविणारी एजन्सी' नसून 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर चालणारी आहे. मलनिस्सारण योजना, भुयारी गटार, शहरातील रस्ते ही कामे सुरू असताना नागरिकांना त्रास होत आहे. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्तो करतो, असे सांगून बायोगॅस प्रकल्पाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, शेवटच्या टप्प्यात आहे. अमृत योजना १३० कोटी, स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत ७ कोटी, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दीड कोटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

शहराची लोकसंख्या २०११ मध्ये ९७ हजार, सन २०२१ मध्ये १ लाख ५० हजार आणि सद्या २ लाखाच्या आसपास आहे. शहरात विविध योजनेंतर्गत ५० कोटींची कामे सुरू आहेत.

चाळीसगाव पालिकेमध्ये २० सप्टेंबरला मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झालो आणि पालिकेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपल्यानंतर १ जानेवारी २०२२ ला पालिकेचे प्रशासक म्हणून राज्य सरकारने काम बघण्यास सांगितले. त्यामुळे नागरिकांना जाणूनबुजून त्रास होईल, असा हेतू नसून ज्या ठिकाणी चूक होत असेल त्या दुरुस्त केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. शहराच्या विकासात नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे,असेही ते म्हणाले.

याप्रसंगी पालिकेच्या उपमुख्याधिकारी स्नेहा फडतरे, अभियंता प्रदीप धनके, पाणीपुरवठा अभियंता राजीव वाघ, कर निरीक्षक व इतर अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.