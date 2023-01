By

जळगाव : तालुक्यातील एका गावात अल्पवयीन शाळकरी मुलगी घरात एकटी असताना, तिच्या घरात शिरून आरोपीने अत्याचार केला होता. याबाबत एमआयडीसी पोलिसांत दाखल गुन्ह्यात जिल्‍हा विशेष न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने आरोपीला तब्बल २० वर्षे शिक्षा आणि ४५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

औद्योगीक वसाहत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात पीडितेचे आई-वडील दोघेही कामावर गेले असताना, पीडिता घरात एकटी होती. आरोपी दीपक सुभाष पवार-भिल याने अनाधिकारे पीडितेच्या घरात प्रवेश केला. (Punishment of girl rape by court 45 thousand In 20 years imprisonment Jalgaon News)

साडीने पीडितेचे हातपाय बांधून बळजबरीने अत्याचार केला. तद्‌नंतर घडला प्रकार कुणालाही सांगितलाल तर तुला ठार मारेल, अशी धमकी दिली. या अत्याचारातून पीडिता गर्भवती राहिली. पोटात दुखतयं, म्हणून आईने रुग्णालयात आणल्यावर घडलेल्या प्रकाराचा उलगडा झाला. आईने विश्वासात घेऊन विचारणा केल्यावर पीडितेने दीपक सुभाष पवार याचे नाव सांगितले.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून पोलिसांना घटना कळविण्यात आली. पीडिता व तिच्या पालकांचे जाबजबाब घेऊन एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात बाललैंगिक अत्याचार अधिनियम- २०१२ चे कलम-४ (२), ६ अन्वये गुन्हा दाखल करून संशयिताला अटक करण्यात आली. तपासाधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे यांनी गुन्ह्याचा अचूक तपास करून दोषारोपपत्र वेळेत न्यायालयात सादर केले. या खटल्याची सुनावणी विशेष पोक्सो न्यायालयात न्यायाधीश बी. एस. महाजन यांच्यासमोर जलदगतीने झाली.

दाखल खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता ॲड. महेंद्र फुलपगारे यांनी पीडिता, तिची आई, तपासाधिकारी, डॉक्टर, अशा एकूण १३ साक्ष नोंदवून घेतल्या. पीडित फितूर झाली असताना, वैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांच्या साक्ष, प्रत्यक्ष पुरावे आणि जाब-जबाबावरून आरोपी दीपक सुभाष पवार-भिल यास न्यायालयाने दोषी ठरवून लैंगिक अत्याचारापासून सरक्षण अधिनियम-२०१२ चे कलम-४ (२) अन्वये वीस वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजारांचा दंड, दंड न भरल्यास चार महिन्यांचा सश्रम कारवास, बाललैंगिक अत्याचाराचे कलम- ६ अन्वये २० वर्षे सश्रम कारवास, २० हजार दंड, दंड न भरल्यास ४ महिने सश्रम कारवास, भादंवि कलम-५०६ अन्वये १ वर्षे सश्रम कारावास, पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

