Cotton Purchase: पणन महासंघातर्फे 8 दिवसांत कापूस खरेदी; केंद्र सरकारची मिळाली परवानगी

Cotton Purchase : केंद्र सरकारने राज्य पणन महासंघाच्या माध्यमातून कापूस खरेदीला परवानगी दिली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत पणनतर्फे कापूस खरेदीची केंद्र सुरू करण्यात येणार असून हमीभाव देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. राज्य पणन महासंघातर्फे खरेदी केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा शेतकरी करीत आहेत. पणन महासंघातर्फे खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने ही परवानगी बुधवारी (ता. २७) दिली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात पणनतर्फे कापूस खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Purchase of cotton by Panan Mahasangh in 8 days jalgaon news)