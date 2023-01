Graduate Constituency Election | मतदानासाठी जांभळ्या रंगाच्या स्केचपेनचाच वापर करावा : जिल्हाधिकारी अमन मित्तल

जळगाव : नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी ३० जानेवारीला मतदान होणार आहे. मतदारांनी मतपत्रिकेसोबत पुरविलेल्या जांभळ्या रंगाच्या स्केचपेनचाच वापर करावा.

इतर कोणताही पेन, पेन्सिल, बॉल पॉईंट पेन किंवा अन्य साहित्याचा वापर करू नये, असे जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक अधिकारी अमन मित्तल यांनी सांगितले. (Purple for voting Sketch Pen should be used Collector Mittal Nashik Division Graduate Constituency Election Jalgaon News)

मतदानासाठी जांभळ्या रंगाच्याया निवडणुकीसाठी मतदान पसंतीक्रमानुसार असल्याने पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोरील रकान्यात १ हा अंक लिहून मतदान करावे, १ हा अंक फक्त एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर लिहावा, यापुढील पसंतीक्रम २, ३, ४ नोंदविणे ऐच्छिक आहे.

जेवढे उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत, त्या सर्वांचे संख्येइतके पसंतीक्रम मतदारास नोंदविता येतील. मतपत्रिकेवर नमूद करावयाचा पसंतीक्रम केवळ अंकांमध्ये व एकाच भाषेत (देवनागरी, इंग्रजी, रोमन किंवा राज्य घटनेतील आठव्या परिशिष्टामध्ये नमूद कोणतीही इतर भारतीय भाषा) नमूद करावयाचा आहे.

(उदा. १, २, ३, ४, ५ किंवा 1, 2, 3, 4, 5 किंवा I, II, III, IV, V) असा पसंतीक्रम नोंदवावा. शब्दात (एक, दोन, तीन आदी) असे लिहू नये. आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढे ‘X’ किंवा ‘√’ अशी खूण करू नये. मतपत्रिकेवर नाव/कोणताही शब्द, सही, अंगठा करू नये.

