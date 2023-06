Jalgaon News : दुचाकी शोरूममधून सव्वा लाख लंपास

By

Jalgaon News : येथील राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या जीन ऑटो या दुचाकी शोरूममधून १ लाख १७ हजार रुपयांची रोकड लांबवल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (quarter of a lakh from a two wheeler showroom Jalgaon Crime News)

बिपीन निमोदिया यांच्या मालकीचे जीन ऑटो हे दुचाकीचे शोरूम असून, या शोरूममधून १ लाख १७ हजार रुपयांची रोकड लांबवण्यात आल्याने श्री. निमोदिया यांनी दुकानातील दोघा कर्मचाऱ्यांवर संशय घेत पोलिसात तक्रार दिली.

त्या आधारे पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस हवालदार भगवान चौधरी करीत आहेत.

