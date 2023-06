Jalgaon News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक जनकल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या. शिवाय तरुणांसाठी नवीन उद्योजक तयार करण्याचे काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करीत आहे. (Rahul Lonikar statement about 25 lakh youth will be added through Yuva Warriors organization jalgaon news)

आता १८ ते २५ वयोगटातील २५ लाख युवक ‘युवा वॉरिअर्स’ संघटनेच्‍या माध्‍यमातून आगामी काळात जोडायचे आहेत, अशी माहिती ‘भाजयुमो’चे प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जळगाव दौऱ्यावर रविवारी (ता. २५) आले होते. भाजप जिल्‍हा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्‍यांनी भाजप सरकारच्या कार्याचा आढावा मांडला. आमदार सुरेश भोळे, भाजयुमोचे योगेश मैध, महानगराध्‍यक्ष दीपक सूर्यवंशी, भाजपयुमो जिल्‍हाध्‍यक्ष आनंद सपकाळे, भैरवी पलांडे-वाघ, अनिकेत पाटील, कपिल पाटील, मधू काटे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रदेशाध्यक्ष लोणीकर म्हणाले, की जगात केवळ पाच देशांनी कोरोनावरील लस तयार केली. त्यात भारताचा समावेश आहे. ते पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शक्य झाले. भाजप सरकारच्या काळात तरुणांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या.

त्यामुळे दौरा करताना युवकांशी संवाद साधणे, त्यांना आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला देणे, कर्ज योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा उद्देश आहे. युवकांना मुद्रा लोन योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४१ हजार युवकांना मुद्रा लोनचा लाभ दिला आहे, तसेच आता नवीन उद्योजक तयार करण्यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करीत असून, त्‍यासाठी काय कागदपत्रे लागतात, जागा कशी मिळवावी, याचे सर्व मार्गदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा करीत आहे.