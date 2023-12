Jalgaon Crime News: ठेकेदाराच्या 2 कर्मचाऱ्यांसह ‘RPF’ अटकेत; रेल्वे कॉपर केबल चोरी प्रकरण

Jalgaon Crime News : येथील मध्य विद्युत इंजिन कारखान्यातील स्ट्रॉंगरूममधून अंदाजे रक्कम सात लाख ९४ हजार २२७ किमतीची १६०४.५ किलो ग्रॅम कॉपर केबल ११ नोव्हेंबरच्या रात्री १२ ते ८ च्या दरम्यान लंपास झाली होती.

या प्रकरणी २० डिसेंबरला विद्युत इंजिन कारखान्याचे वरिष्ठ अभियंता संतोषकुमार यादव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून लोको रेल्वे सुरक्षा बल ठाण्याचे निरीक्षक प्रभाकर तिवारी यांनी संशयित दोन ठेकेदारांचे कर्मचारी व एक रेल्वे सुरक्षा बल कर्मचारी अशा तिघांना २० डिसेंबरला रात्री नऊच्या सुमारास ताब्यात घेतले होते. (Railway copper cable theft case RPF arrested along with 2 employees of contractor jalgaon crime news)