Jalgaon News : महिन्यानंतर आला, पण तुरळकच बरसला; मॉन्सूनचे सुखद आगमन

Jalgaon News : जूनअखेरीस पाऊस आला खरा, पण त्याने सोमवारी (ता. २६) अगदीच तुरळक हजेरी लावून आगमनाची हुरहूर कायम ठेवली.

राज्यभर व्यापलेल्या मॉन्सूनच्या पावसाने सोमवारी जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील काही भागांत तुरळक हजेरी लावली असली, तरी अद्यापही दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे.

एरवी कमी-अधिक दिवसांनी मागे-पुढे हजेरी लावणाऱ्या मॉन्सूनच्या पावसाने यंदा तब्बल १५ दिवस उशिराने राज्यावर कृपा दाखविली.

आठवड्यापूर्वी आलेल्या बिपरजॉय वादळाने मॉन्सूनचा मार्ग रोखला व आठवडाभर उशिरा आलेल्या मॉन्सूनने आणखी आठवडाभर उशीर करून जूनअखेरीस संपूर्ण राज्यात पावसाचे आगमन झाले.(Rain came after month in Jalgaon but it rained sporadically Pleasant arrival of monsoon Waiting for heavy rain Jalgaon Rain News)

खानदेश कोरडाच

दोन दिवसांपासन मुंबईसह विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये चांगला पाऊस होत असताना, दोन महिन्यांपासून तीव्र तापमानात होरपळणाऱ्या खानदेशला मात्र पावसाची प्रतीक्षा होती. रविवारपासून जळगाव जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते. सोमवारी सकाळपासूनच ढगांची गर्दी झाली.

सकाळी अकराच्या सुमारास अंगाची काहिली होत असताना, पावसाचे सुखद आगमन झाले. जळगाव शहरात काही भागांत दहा ते पंधरा मिनिटे जोरदार पाऊस झाला, तर काही भागांत तो अगदीच तुरळक बरसला. जिल्ह्यातील स्थितीही यापेक्षा वेगळी नव्हती. पावसाचे आगमन झाले असले, तरी दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम असल्याने जळगाव जिल्ह्यासह खानदेश अद्याप कोरडाच आहे.

पेरण्या आता जुलैमध्येच!

एरवी जूनच्या शेवटच्या टप्प्यात अथवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खानदेशातही पेरण्या सुरू होतात. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे.

जूनअखेरपर्यंत थोडाही पाऊस झालेला नाही. आता शेवटी शेवटी व जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात चांगला पाऊस झाला, तरच जुलैच्या मध्यान्हापर्यंत पेरण्या होतील, असे सांगितले जात आहे.