Jalgaon Rain Update : पेरण्यायोग पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंतेत; रिमझिम पावसाने जोर पकडण्याची आशा

Jalgaon Rain Update : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार दिवसांत ढगाळ वातावरण आहे. आकाशात ढगांची गर्दी होते. मात्र, काही वेळेत पाऊस न पडताच ढगांची गर्दी नाहीशी होते. काही ठिकाणी पावसाने बऱ्यापैकी हजेरी लावली.

मात्र, हा पाऊस पेरण्यायोग्य नाही. दमदार पावसाने दोन ते तीन वेळा हजेरी लावली, तर पेरण्या होतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. (rain update Farmers are worried because there is no rain for sowing jalgaon news)

जिल्हात गेल्या रविवारपासून ढगाळ वातावरण असून, रिमझिम पाऊस होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, संपूर्ण जिल्हावासीय मोठ्या पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. पाऊस पडत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पावसामुळे खरिपाच्या पेरण्या पूर्णतः खोळंबल्या आहेत.

बिपरजॉय चक्रीवादळामुळे मॉन्सूनचा पाऊस पडेल, की नाही, याबाबत शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने २५ जूननंतर पाऊस पडेल, हे स्पष्ट केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. आता मात्र ढगाळ वातावरण आहे. मात्र दमदार पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंतातूर आहेत.

पाऊस नसल्याने जलस्त्रोत आटले असून, नदी व नाले कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई सुरू झाली आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत.

असे असले तरी खरिपाच्या पेरण्यासाठी पावसाची नितांत गरज आहे. जून महिन्याचे २७ दिवस निघून गेले, तरी दमदार पाऊस पडलेला नाही. उडीद, मुगाचे पिक घेणे आता शक्य नाही. आता दमदार पाऊस झाल्यास कापूस, सोयाबीन, बाजरी, तूर, मका आदी पिके घेता येणे शक्य आहे. दमदार पावसासाठी शेतकरी वरुणदेवाला साकडे घालत आहेत.