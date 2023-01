Jalgaon News : ‘रायसोनीयन्स’ने सर केले कळसूबाई शिखर; शिखरावर राबविले स्वच्छता अभियान

By

जळगाव : जी. एच. रायसोनी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग ॲन्ड बिझनेस मॅनेजमेंट महाविद्यालयाच्या १९० विद्यार्थ्यांनी कळसूबाई हे तब्बल पाच हजार ४०० मीटरचे शिखर सर केले. या दहा तासांच्या मोहिमेत विद्यार्थ्यांनी शिखर सर करण्याबरोबरच तेथे स्वच्छता अभियानही राबविले. (Raisoni college student sired Kalsubai Shikhar Cleanliness campaign carried out at peak Jalgaon News)

‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्‌’च्या जयघोषात त्यांनी ही मोहीम फत्ते केली. तसेच शिखरावर चढता चढता ठिकठिकाणी स्वच्छता मोहीमही राबविण्यात आली.

मोहीम जवानांना समर्पित

विद्यार्थ्यांनी ऑलिंपिकविजेते खेळाडू, सीमेवर लढणारे जवान व शास्त्रज्ञाच्या कार्याला सलाम करत त्यांना मोहीम समर्पित केली. महाराष्ट्रात कळसूबाई शिखराचे गिर्यारोहकांच्या दृष्टीने आगळेवेगळे महत्त्व आहे.

गिर्यारोहणाच्या अनेक मोठ्या मोहिमांपूर्वी गिर्यारोहक कळसूबाई सर करण्याचा सराव करतात. अत्यंत आव्हानात्मक मानल्या जाणारे हे शिखर चढण्यापूर्वी अनेक दिवस सराव करावा लागतो.

प्रा. योगिता पाटील, प्रा. रफिक शेख, प्रा. विनोद महाजन, प्रा. राहुल त्रिवेदी, प्रा. श्रिया कोगटा, प्रा. रोहित साळुंखे, प्रा. करिष्मा चौधरी व प्रकाश शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कळसूबाईची मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण केली. या मोहिमेबद्दल संचालक प्रीतम रायसोनी, संचालिका प्रा. डॉ. प्रीती अग्रवाल व ॲकॅडेमिक डीन प्रा. डॉ. प्रणव चरखा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

दहा तासांची आव्हानात्मक मोहीम

गिर्यारोहकांची वाट म्हणून ओळखली जाणारी बारी या रस्त्याद्वारे मोहिमेला सुरवात झाली. सकाळी साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास चढाईला सुरवात झाली. दुपारी अडीचच्या सुमारास कळसूबाईच्या मोहिमेवर त्यांनी फत्ते मिळविली.

रात्री दहापर्यंत ते खाली परतले. मोहिमेदरम्यान कडाक्याची थंडी होती. परतीच्या वेळी दाट अंधार होता. मात्र, विद्यार्थ्यांनी कुठेही न डगमगता ही मोहीम यशस्वीपणे पार केली.

