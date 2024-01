Jalgaon Crime : धरणगाव तालुक्यातील मुलीवर अत्याचार प्रकरणी दुसरा संशयित अटकेत

पाळधी (ता. धरणगाव ) : धरणगाव तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीस पळवून नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी दुसऱ्या संशयितास अटक करण्यात आली आहे.

तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीस फूस लावून पळवून नेले होते. तिला पुणे येथे भाड्याच्या खोलीत ठेवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. (rape of girl in Dharangaon taluka Another suspect in custody Jalgaon Crime)