Ration Shop News : जिल्ह्यातील रेशन दुकाने 7 ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान बंद

जळगाव : रेशन दुकानदारांनी ई-पॉझ मशीन बंद ठेवून ७, ८ व ९ फेब्रुवारीला धान्य वितरण थांबवावे, असा प्रस्ताव अखिल महाराष्ट्र सरकारमान्य रेशन दुकान परवानाधारक महासंघाच्या शुक्रवारी (ता. ३) झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकान परवानाधारक प्रतिनिधींची बैठक शुक्रवारी (ता. ३) पत्रकार भवनात झाली. राज्य महासंघाचे सचिव राजेश अंबूसकर अध्यक्षस्थानी होते. (Ration shops in district will be closed from 7th to 9th February Decisions in Federation meeting Meeting of Taluk representatives Jalgaon News)

हेही वाचा: Jalgaon News : विवाहितेच्या छळप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा

राज्यातील रेशन दुकानदारांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न, दुकानदारास मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये वाढ, मोफत वाटप केलेल्या धान्याचे कमिशन, देशातील काही राज्यांत रेशन दुकानदारास मिळणारे मानधन महाराष्ट्रातही मंजूर करावे, वर्ल्ड फूड प्रोग्रॉममध्ये रेशन दुकान परवानाधारकास समाविष्ट करावे, रेशन दुकानदारास वाहतूक ठेकेदाराकडून पूर्ण वजनाचे धान्य मिळावे, अशा अनेक समस्यांवर चर्चा होऊन शासनास निवेदन देण्याचे ठरले.

बुधवारी (ता. ८) औरंगाबाद येथे राज्याध्यक्ष डी. एन. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील रेशन दुकानदारांचा राज्यस्तरीय मेळावा होणार आहे. त्या मेळाव्यास रेशन दुकानदारांना उपस्थितीचे आवाहन करण्यात आले.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Jalgaon News : विवाहितेच्या छळप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा

मुंबई येथे आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्याचे ठरले. २२ मार्चला दिल्ली येथील जंतरमंतर मैदानात धरणे आंदोलन करून केंद्र व राज्य शासनाकडून रेशन दुकानदारांचे प्रश्न व न्याय्य मागण्या मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करणयाचे ठरविण्यात आले.

अध्यक्ष जमनादास भाटिया, सुनील जावळे, महेंद्र बोरसे, तुकाराम निकम यांच्यासह सर्व तालुक्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Jalgaon News : विवाहितेच्या छळप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा