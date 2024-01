Jalgaon News : रावेर लोकसभा क्षेत्र अनुभवणार.. ‘किसमें कितना है दम..’

Jalgaon News : एकनाथ खडसे अन् गिरीश महाजन या दोघा दिग्गजांचे विधानसभा मतदारसंघ वेगळे असले तरी लोकसभा क्षेत्र एकच ‘रावेर’ आहे. येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रावेर लोकसभा मतदारसंघातून दोघा नेत्यांना एकमेकांविरोधात उभे राहून स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी आहे.

जागावाटपाचे गणित जुळले, उमेदवारीची माळ गळ्यात पडली की, खडसे- महाजनांमध्ये तुल्यबळ लढत ठरलेली.. ‘किसमे कितना है दम..’ अनुभवण्याची संधी जशी जिल्हावासियांना असेल, तसा हा ‘हाय होल्टेज ड्रामा’ राज्यभरात गाजेल, याबद्दल शंका नाही.(Raver will experience Lok Sabha constituency Kisme kitna hai dum artical on eknath khadse and girish mahajan jalgaon news)