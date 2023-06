Jalgaon Sports News : रोलर स्केटिंग संघाची विक्रमी कामगिरी; गिनिज बुकमध्ये नोंद

By

Jalgaon News : येथील एलआयसी कॉलनीतील नऊ वर्षांचा तनय रितेश चौधरी गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डचा मानकरी ठरला आहे. शिवगंगा रोलर स्केटिंग संघाने फास्टेस्ट १०० मीटर इनलाइन स्केटिंग ११.२१ सेकंदात पूर्ण केली आहे. हा जागतिक विक्रम ठरला आहे.

शिवगंगा रोलर स्केटिंग क्लबतर्फे ३० मेस कर्नाटकातील बेळगावमध्ये आयोजित स्पर्धेत बदलापूरच्या इंडियन स्कूल ऑफ स्केटिंगतर्फे सहभाग घेतला होता. स्केटिंग रिले स्पर्धेत ३७० स्पर्धकांचे १२ ग्रुप बनविण्यात आले होते. (Record performance by roller skating team Tanay Chaudhary of Amalner joins team Recorded in Guinness Book Jalgaon News)

सलग ४८ तासांची स्केटिंग रिले स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यात फास्टेस्ट १०० मीटर इनलाइन स्केटिंग ११.२१ सेकंदात पूर्ण करण्यात आली. या संघात अमळनेर येथील एलआयसी कॉलनीतील रहिवासी तनय चौधरी देखील सहभागी होता.

त्यामुळे विक्रमात त्याचीही नोंद झाली आहे. त्याला मनीषा गावकर, अथर्व गावकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.

तनय हा गोविंद चौधरी व आशालता चौधरी या निवृत्त शिक्षक दाम्पत्याचा नातू आहे. शिक्षक संघटनेचे मधुकर चौधरी, नगरसेवक विवेक पाटील, दीपक चव्हाण, अशोक मोरे, कैलास बोरसे, अनिल धनुरे व इतरांनी तनयचे कौतुक केले आहे.

चाळीसगाव : येथील स्वरा राका हिने गुरुवारी (ता. ८) जगातील सर्वोच्च एव्हरेस्ट शिखर बेस कॅम्पपर्यंत चढाई केली. तिने प्रतिकूल परिस्थितीशी लढा देत ५ हजार ४२७ मीटरपर्यंतचा टप्पा पार केला.

जैन समाजातील स्वरा ही प्रथम गिर्यारोहक असून, राज्यातील १० वर्षाखालील गटातीला स्वरा ही तिसरी तर उत्तर महाराष्ट्र व नाशिक जिल्ह्यात प्रथम आहे. नाशिक येथील सिम्बॉयसिस स्कूलची विद्यार्थिनी असून, पाचवीत शिकत आहे.

स्वराला गिर्यारोहन आणि गड भ्रमंतीची आवड आहे. तिने आतापर्यंत कळसुबाई शिखर, ब्रम्हगिरी, हरिहर गड, हरिश्चंद्र गड आदी नाशिक परिसरातील सर्व गड किल्ले आणि डोंगरदऱ्यांवर भ्रमंती व गिर्यारोहण केले आहे.

तिला वडील अजय राका यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तिचे सर्व स्तरातून कौतुक व अभिनंदन होत आहे. जैन समाजाचे माजी अध्यक्ष व सरकी ढेपेचे व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप राका यांची नात आहे.