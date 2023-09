Jalgaon News : रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत ॲड. कुळकर्णींचे शपथपत्र; 12 ऑक्टोबरला न्यायालयात कामकाज

By

Jalgaon News : शहरातील दुर्दशा झालेले रस्ते, त्यातील खड्ड्यांसदर्भात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये अॅड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी पुराव्याचे शपथपत्र मंगळवारी (ता. १२) न्यायालयात दाखल केले. (Regarding condition of roads Affidavit of adv Kulkarni jalgaon news)

जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेविरूद्ध ॲड. कुळकर्णी यांनी स्वत: वादी होऊन जनहिताचा प्रातिनिधिक दावा दाखल केला आहे. या दाव्यामध्ये नगर विकास सचिव, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व महापौर यांना प्रतिवादी म्हणून सामिल केलेले आहे.

मात्र या दाव्यात यांच्यापैकी कोणीही आपले म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे सदरचा दावा सर्व प्रतिवादींविरूद्ध एकतर्फा चालविण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या दाव्यात न्यायालयाने अंतरिम आदेश मंजूर केलेला आहे. परंतु, त्याचे पालन मनपा व सरकार यांनी केलेले नाही.

आता सदर दावा पुराव्यासाठी बोर्डावर आहे. या कामी अॅड. कुळकर्णी यांनी मंगळवारी पंधरा पानी शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. आता दावा १७ ऑक्टोबरला अॅड. कुळकर्णी यांच्या उलट तपासणीसाठी नेमलेला आहे. या दाव्याच्या निकालाकडे जळगावकर नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.