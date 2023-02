Jalgaon News : लाडवंजारी समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा

जळगाव : मेहरुण येथे समस्त लाडवंजारी समाज श्रीराम मंदिर संस्थान येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी शनिवारी (ता. ४) भेट देऊन प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेतली. संबंधित तक्रारदार यांच्याशी चर्चा करून प्रकरणे समजून घेतली. त्यामुळे लाडवंजारी समाजबांधवांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

समितीचे सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. गजानन खराटे, लिपिक नरेश जोशी यांचा लाडवंजारी समाजातर्फे सत्कार करण्यात आला.

त्यानंतर २०१२ पासून वंजारी युवा संघटना, वंजारी सेवा संघ आणि समाजसेवक देवीदास साबळे यांच्या पाठपुरावा करीत असलेल्या विविध प्रकरणांची सदस्यांनी माहिती घेतली. (Regarding demands of pampered society Discussion with State Commission for Backward Classes hope of justice for pampered society Jalgaon News)

रोटीबेटी व्यवहार होतात काय, लाडवंजारी व वंजारी या जाती एकच आहे का, अशा विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी माहिती घेतली.

प्रसंगी लाडवंजारी समाज अध्यक्ष चंद्रकांत लाडवंजारी, वंजारी युवा संघटनेचे अध्यक्ष व वंजारी सेवा संघाच्या महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष, नगरसेवक प्रशांत नाईक, देवीदास साबळे, संजय खडसे, नामदेव वंजारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, संतोष चाटे, रमेश चाटे, सुदाम वाघ, भागवत पाटील, रवींद्र घुगे पाटील (चिंचोली), महारू नाईक तळेगावकर, प्रमोद चाटे, नीलेश लाड, गणेश चाटे, वासुदेव लाडवंजारी, मयूर वंजारी आदी उपस्थित होते.

त्याबाबत संवाद साधून सत्यस्थिती समजून घेतली. यावर लवकरच योग्य तो निर्णय होईल, अशी माहिती सदस्यांनी दिली आहे.

