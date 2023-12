Marathi Sahitya Samelan Amalner : मराठी साहित्य संमेलनाच्या प्रतिनिधींसह ग्रंथदालन आणि बालमेळावा नोंदणी सुरु

Marathi Sahitya Samelan Amalner : अमळनेर (जि. जळगाव) येथे होणाऱ्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी प्रतिनिधी, ग्रंथदालन, बालमेळावा, कवीकट्टा, गझलकट्टा यासह निविदा प्रक्रियेच्या नोंदणीला सुरवात झाला.

ही प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे करता येणार आहे.(Registration for Granthdalan and Children Meeting with representatives of Marathi Sahitya Sammelan started jalgaon news)