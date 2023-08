Jalgaon News : गरीब वस्तीला घरपट्टी माफीचा दिलासा; महासभेत ठराव मंजूर

Jalgaon News : शहरातील ३०० चौरस फुटाच्या घराला घरपट्टी माफ करण्यात येणार आहे. याबाबतचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

सर्वसामान्य गरीब रहिवाशांना हा दिलासा मिळणार असून, साधारणत: २५ हजार मिळकतधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन मंडळाच्या तीस कोटींच्या निधीवरून मात्र शिवसेना ठाकरे व शिंदे गटाच्या नगरसेवकांत जोरदार खडाजंगी झाली.

जळगाव महापालिकेची महासभा बुधवारी (ता. २३) सतरा मजली इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात झाली. (rent will be waived off for house of 300 square feet jalgaon news)

पिठासीन अध्यक्षपदी महापौर जयश्री महाजन होत्या. उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, नगरसचिव सुनील गोराणे व्यासपीठावर होते. प्रश्‍नोत्तराच्या तासातच रस्त्याच्या कामावरून जोरदार गदारोळ झाला. शिवसेना शिंदे गटाच्या सदस्यांनी रस्त्याची कामे होत नसल्याबद्दल आयुक्तांना जाब विचारला.

शिंदे गटाचे मनोज चौधरी यांच्या प्रभागातील कचरा, डंपींग ग्राउंडकडे जाणारा रस्ता दुरूस्तीवरून ते संतप्त झाले आहेत. प्रत्येक महासभेत या रस्त्याच्या दुरूस्तीबाबत प्रश्‍न उपस्थित करतात, परंतु तो रस्ता केला जात नाही.

त्यामुळे चौधरी संतप्त झाले होते. आपल्या प्रभागातील रस्ता केंव्हा होणार, याची तारीख जाहिर करावी अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली. त्यावेळी तातडीने रस्त्याचे काम करण्यात येईल असे आश्‍वासन देण्यात आले.

चेतन सनकत बसले व्यासपीठासमोर

शिंदे गटाचे चेतन सनकतही आपल्या प्रभागातील रस्त्याच्या कामाच्या मागणीसाठी थेट महापौरांच्या व्यासपीठासमोरच बसले. अनेक वेळा मागणी करूनही अधिकारी आपल्या प्रभागातील रस्ता दुरूस्तीकडे लक्ष देत नाहीत.

आपण राखीव जागेवरून निवडून येत असल्यामुळे अधिकारी दुजाभाव करीत असल्याचे दिसत आहे. असेच सुरू राहिले, तर आपण ‘ॲट्रासिटी’ कायद्यानुसार अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करणार आहोत, असा ईशाराही त्यांनी दिला. त्यावेळी महापौरांनी हा रस्ता तातडीने दुरूस्त करावा असे आदेश दिले.

पाटील- पोकळे यांच्यात खडाजंगी

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या २९ कोटीच्या निधीवरून महासभेत जोरदार खडाजंगी झाली. उपमहापौर कुलभूषण पाटील व शिंदे गटाचे गटनेते दिलीप पोकळे यांच्यात जोरदार वाद झाला. पोकळे यांनी समसमान निधी वाटपाबाबत आक्षेप घेतला.

ते म्हणाले, कि या आगोदरही जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी आला त्यावेळी का समसमान वाटप करण्यात आले नाही? निधी समसमान वाटप करावयाचा असेल, तर अगोदर ज्यांना निधी मिळाला आहे, त्यांना यातून वगळा.

त्यावर उपमहापौर पाटील यांनी सांगितले की, सर्वच निधीची माहिती काढा. यावरून दोघांत वाद झाला. समान निधी वाटपास शिंदे गटाने कडाडून विरोध केला. तर, ठाकरे गट व भाजपने मात्र समान निधीवाटपाला पाठींबा दिला.

नितीन लढ्ढा यांनी मांडलेला प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. ठाकरे गटाचे ॲड. पोकळे, नवनाथ दारकुंडे, मनोज चौधरी, गणेश सोनवणे हे चार नगरसेवक तटस्थ राहिले.

तीनशे चौरस फुटाला घरपट्टी माफ

५०० चौरस फुटाच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव महापौर महाजन यांनी सादर केला होता. मात्र, तीनशे चौरस फुटाच्या घराला घरपट्टी माफ करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. शासनाच्या मंजूरीनंतरच या ठरावाचा अमलबंजावणी करण्यात येणार आहे.

भाजपचे गटनेते राजेंद्र घुगे पाटील यांनी पाचशेऐवजी तीनशे चौरस मिटर घरांना घरपट्टी माफ करावी असा प्रस्ताव दिला होता. भाजपतर्फे महापालिका निवडणूक जाहिरनाम्यात तीनशे चौरस फुटाच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचे वचन देण्यात आले होते, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.

बेंडाळेंना ‘जळगाव रत्न’

खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष नंदकुमार बेंडाळे यांना शिक्षण क्षेत्रातील कार्याबद्दल ‘जळगाव रत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा प्रस्ताव महापौरांनी दिला होता. तो महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच, कविवर्य ना. धों. महानोर यांचे स्मारक शहरात करण्याचा ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला.

गिरगावकरांवर कारवाई

महापालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता एम. जी. गिरगावकर यांच्यावर कारवाईबाबत मजिप्राकडून महापालिकेकडे प्रस्ताव आला होता. मात्र त्यावर काहीही कारवाई झाली नव्हती. त्यावर उपमहापौरांनी प्रश्‍न करून दिरंगाई का होत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी सात दिवसांत चौकशी करून शासनाकडे कारवाईबाबत पत्र देण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.

मंजूर झालेले महत्वाचे ठराव

* गरीबांना कमी किमतीत घरासाठी ‘सिडको’ स्थापनेस मंजुरी

* सतरा मजली इमारतीत ‘हिरकणी कक्ष’ स्थापन

* पिंप्राळा घरकुल परिसरात ‘दीक्षाभूमी’ विकसित करणार

* शहर बससेवा मक्तेदारामार्फत सुरू करणार

* सानेगुरूजी ग्रंथालय जागेत स्पर्धा परिक्षा केंद्र उभारणार