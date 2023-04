जळगाव : गेल्या आठवड्यात एमआयडीसी पोलिस ठाणे व महापालिकेतर्फे अजिंठा मार्गालगतच्या अतिक्रमणावर धडक कारवाई केली. अपघातांची मालिका सुरू असताना, शहरातून गेलेल्या चौपदरी महामार्गाला मात्र अतिक्रमणाचा विळखा कायम आहे.

याप्रश्‍नी महामार्ग प्राधिकरण, पोलिस यंत्रणेसह महापालिकाही ‘डोळे असून आंधळी’ बनलीय. (Report of encroachment on Four lane highway in city Jalgaon News)

शहरातील वाढत्या वाहतुकीमुळे होणारे अपघात लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्ग व अजिंठा मार्गाच्या चौपदरीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. खूप प्रयत्न केल्यानंतर या दोन्ही मार्गांच्या चौपदरीकरणाचा विषय मार्गी लागला.

आधी राष्ट्रीय महामार्ग खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतच्या टप्प्याचे चौपदरीकरण झाले. नंतर अजिंठा मार्गावर अजिंठा चौक ते मानराज चौफुलीपर्यंतचा अडीच किलोमीटरचा रस्ता चौपदरी करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.

अतिक्रमणाचा विळखा

अपघात टाळण्यासाठी या दोन्ही मार्गांचे चौपदरीकरण करण्यात आले. मात्र, वाहनधारकांची कमी आणि अतिक्रमणधारकांची अधिक सोय या मार्गावर झाल्याचे दिसते.

त्यातही अजिंठा मार्गालगत दुतर्फा थाटलेले स्टॉल, अतिक्रमण एमआयडीसी पोलिसांनी महापालिका अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने काढले. त्यावरून बराच वादही झाला. मात्र, आता पुन्हा हे अतिक्रमणधारक त्याठिकाणी बसू लागले आहेत.

महामार्गावर दुतर्फा स्टॉल

एकीकडे अजिंठा मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १३ वर खोटेनगरपासून ते कालिंकामाता चौकापर्यंत ठिकठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा विविध वस्तू, मातीची भांडी, खेळणी, कृत्रिम सुशोभीकरणाच्या वस्तू, फळांसह काही पदार्थांचे स्टॉल लागले आहेत.

हे अतिक्रमण थेट महामार्गालगत असल्याने खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी याठिकाणी होत असते. आयटीआय, जिल्हा उद्योग केंद्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्युत कॉलनी यांसह अनेक ठिकाणी हे स्टॉल वाहनधारकांच्या जिवावर उठले आहेत.

यंत्रणा झाल्या आंधळ्या

महामार्ग प्राधिकरण या चौपदरीकरणाचे काम मक्तेदाराकडून कसेबसे पूर्ण करून शांत बसले आहे. पुढे या मार्गाचे काहीही होवो, प्राधिकरणाला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग व पोलिस यंत्रणा या अतिक्रमणधारकांकडून हप्ता वसुली करून शांत बसते.

मोठमोठे मार्ग होऊनही केवळ अशा कारणांनी अपघात नियंत्रणात येत नसताना अतिक्रमणावर कोणतीही यंत्रणा गंभीर दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे. डोळे असूनही या यंत्रणा आंधळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे महामार्गावर आणखी किती बळी जाणार? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.