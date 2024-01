Jalgaon Municipality News : जळगावच्या ट्रक टर्मिनन्सच्या जागेचे हटविले आरक्षण; महापालिका कारभाराचे गौडबंगाल

Jalgaon Municipality News : जळगावच्या ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून असोदा शिवारात ट्रक टर्मिनन्सचे करण्यात आलेले आरक्षण हटविण्यात आले आहे. महापालिकेच्या कारभाराबद्दल गौडबंगाल तयार झाले आहे.

दरम्यान, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनने आता नवीन जागेची मागणी करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.(Reservation of Jalgaon truck terminus space has been deleted jalgaon news)