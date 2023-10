Jalgaon News : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची धुरा तीनही मंत्र्यांकडे

Jalgaon News : साने गुरुजी साहित्यनगरी, ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन, निमंत्रकपदी मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांची, तर प्रमुख संरक्षक व सल्लागार म्हणून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या नावाची घोषणा मराठी वाङ्‍मय मंडळ अमळनेरचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी यांनी केली.( Responsibility of akhil bharatiya Marathi Sahitya Sammelan to all three ministers jalgaon news)

मराठी वाङ्‌मय मंडळ, अमळनेरतर्फे ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन येत्या २ ते ४ फेब्रुवारीदरम्यान अमळनेर येथील पू. साने गुरुजी साहित्यनगरी, प्रताप महाविद्यालयात येथे होत आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांची निवड झाली आहे.

संमेलनाच्या तयारीला वेग आला आहे. मंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत म. वा. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळ, मुंबईच्या अध्यक्षा उषा तांबे यांना पत्र पाठविले आहे. जिल्ह्यातील तिन्ही कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत एकत्रित बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. यानुसार स्वागताध्यक्ष, संरक्षक व निमंत्रक यांची निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, अशी माहिती म. वा. मंडळाचे उपाध्यक्ष रमेश पवार यांनी दिली.

आठवडाभरात समित्या

संमेलनाचे इतर पदाधिकारी आणि विविध समित्यांची निवड आठवडाभरात होणार आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी देखील सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती म. वा. मंडळाने दिली. यासंदर्भात २ नोव्हेंबरला दुपारी एकला साने गुरुजी हायस्कूल, अमळनेर येथे साहित्य क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची हितगूज सभा होणार आहे.

संमेलन अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी प्रताप महाविद्यालय, अमळनेर येथे नुकतीच भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही प्रताप महाविद्यालयात आढावा बैठक घेऊन समित्या, सुख-सुविधा, सुशोभीकरण, लागणाऱ्या गरजा आदींबाबत चर्चा केली.

आता साहित्य संमेलनाच्या प्रमुख पदांवर जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांची निवड झाल्याने संमेलन यशस्वी करण्यासाठी गती मिळेल, असा विश्वास म. वा. महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी, उपाध्यक्ष श्यामकांत भदाणे, रमेश पवार, कार्यवाह सोमनाथ ब्रह्मे, नरेंद्र निकुंभ, शरद सोनवणे, कोशाध्यक्ष प्रदीप साळवी, सदस्य प्रा. डॉ. पी. बी. भराटे, बन्सीलाल भागवत, स्नेहा एकतारे, संदीप घोरपडे, वसुंधरा लांडगे, भय्यासाहेब मगर, प्रा. डॉ. सुरेश महेश्वरी, प्रा. श्याम पवार, प्रा. शीला पाटील, अजय केले, बजरंगलाल अग्रवाल, हेमंत बाळापुरे यांनी व्यक्त केला.