MSEDCL Strike: संपात निवृत्त अभियंता, कंत्राटी कामगारांवर मदार; अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी Mahavitaranची तयारी

जळगाव : महावितरण कंपनीच्या भांडूप परिमंडलातील कार्यक्षेत्रात अदानी इलेक्ट्रीकल्स कंपनीने वीज वितरणासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे परवाना मागितला आहे. याविरोधात राज्यातील वीज कामगार संघटनांनी बुधवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. (MSEDCL Employees Strike)

या संपकाळात ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यासाठी महावितरणने संपूर्ण तयारी केली आहे. (Retired engineers on strike lean on contract workers Preparation of Mahavitaran for uninterrupted power supply Jalgaon News)

वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडल व मंडल कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहे. तसेच संप काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्रमांक १८००-२१२-३४३५/१८००-२३३-३४३५/१९१२/१९१२० यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

विविध उपकेंद्रावर एजन्सीचे कामगार

संपकाळात वीजपुरवठा अखंडित व नियमित ठेवण्यासाठी महावितरणने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, निवृत्त झालेले अभियंता व कर्मचाऱ्यांसोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा विभागातील अभियंत्यांना विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी साहित्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

