Jalgaon News : जखमींना मदत केली, तर पाचशे रुपये, सन्मानपत्र

जळगाव : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अपघातातील जखमींना कोणी मदत केली आणि त्यांचे जीव वाचले, तर त्याला ५०० रुपये, सन्मानपत्र आरटीओमार्फत दिले जाते. याला ‘जीवनदूत’ योजना म्हटले जाते.

अपघातातील जखमींना पाणी पाजू नये, त्यांची मान आगोदर सांभाळावी आणि १०८ हा क्रमांकवर फोन करून रुग्णवाहिकेची मदत मागवावी, असे मार्गदर्शन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी शनिवारी (ता. २१) केले. (Road Safety Week celebrated in IMR Merit Sub Regional Transport Officer say If you help injured Rupees Five Hundred and Certificate Jalgaon News)

केसीई संचलित इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट व रिसर्च व जळगाव आरटीओ कार्यालयातर्फे ‘आयएमआर’मध्ये रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करण्यात आला. त्यावेळी ‘सुरक्षित वाहतूक’ या विषयावर ते बोलत होते. उद्योजक किरण बच्छाव उपस्थित होते.

श्री. लोही म्हणाले, की मागील वर्षात ५६५ जण अपघातात मरण पावले. त्यापैकी ७० टक्के जणांनी हेल्मेट घातले असते, तर कदाचित ते वाचले असते. मुलांना गाडीसोबत हेल्मेट देण्याची जबाबदारी पालकांची आहे. ती त्यांनी पूर्ण करायलाच हवी. गाडींना दोघे मीरर असणे अनिवार्य आहे.

लेन कटिंगमुळे सर्वाधिक अपघात घडतात. आपण गाडी ब्रेक मारून थांबवू शकू, एवढे अंतर रस्त्यावर आपल्या पुढील गाडीत असावे. या क्रियेला किमान २ सेकंद लागतात. गाडी कधीही ट्रकच्या डाव्या टायरकडे नसावी. यामुळे आपण चालकाला दिसणार नाहीत, याला ब्लायंड स्पॉट म्हणतात. आपण पुढील गाडीला मीररमध्ये दिसावे हितक्या अंतरावर आपली गाडी असावी.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

तत्पूर्वी ‘आयएमआर’तर्फे हेल्मेटचे महत्त्व पटविणारे २० पोस्टर आणि बॅनरचे अनावरण करण्यात आले. शहरातील विविध कॉलेजमध्ये ते बॅनर लावली जातील. कार्यक्रमात श्री. लोही यांनी वाहतूक नियमाचे प्रश्न विद्यार्थ्यांना विचारले. योग्य उत्तर देणाऱ्यास बक्षीस म्हणून हेल्मेट भेट दिले. कार्यक्रमास बीसीए आणि बीबीएचे १८५ विद्यार्थी उपस्थित होते. ‘आयएमआर’च्या संचालिका डॉ. शिल्पा बेंडाळे यांनी प्रास्ताविक केले. ट्रेनिंग ॲन्ड प्लेसमेंट हेड प्रा. पुनित शर्मा यांनी सूत्रसंचालन केले.

आरटीओ लोही यांचे महत्त्वाचे मुद्दे

*हेल्मेटमुळे वाचतात प्राण

*घरात जितके लोक असतील, तितके हेल्मेट असायलाच हवे

*ट्रीपल सीट बसल्यामुळे गाडीचे ब्रेकिंग प्रभावित होतात

* ज्यामुळे गाडीला थांबायला वेळ लागतो

*ड्रिंक करून गाडी चालविणे जीवघेणे ठरते

