Jalgaon News : रस्ता बनवला, पण गटार बुजली; नागरिक संतप्त

पाचोरा : येथील देशमुखवाडी भागात प्रकाश टाकीपासून ते डॉ. झंवर यांच्या हॉस्पिटलपर्यंतच्या रस्त्याचे पालिकेच्यावतीने कॉंक्रिटीकरण करण्यात आले असले तरी यामुळे रस्त्याच्या बाजूला असलेली गटार बुजण्यात आल्याने रहिवाशांना प्रचंड हाल व नुकसान सोसावे लागत आहे.

गटार त्वरित दुरुस्त करून पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था करावी; अन्यथा होणाऱ्या नुकसानीस पालिका जबाबदार राहील, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे. (Road was built by municipal corporation but sewer blocked Citizens angry Jalgaon News)

रस्ता कॉंक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण होऊन सुमारे तीन महिने झाले आहेत. परंतु रस्ता तयार करताना बुजलेली गटार मात्र मोकळी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गटारीतून होणाऱ्या पाण्याचा निचरा बंद होऊन हे पाणी परिसरातील घरांच्या संरक्षकभिंतीजवळ थांबून जमिनीत व भिंतींमध्ये मुरत आहे.

त्यामुळे घरांच्या भिंतींचा ओलावा वाढून इमारती कमकुवत होण्याची भीती वाढली आहे. पाण्याचा निचरा होत नसल्याने या रस्त्याला लागून असलेल्या जिल्हा बँक शाखेच्या लॉकर रूममध्ये पाणी जाऊन बँकेला मोठे नुकसान सोसावे लागल्यानंतर त्यांनी पालिकेला निवेदन दिले होते. परंतु त्या संदर्भातही अजून कोणतीही कार्यवाही नाही.

त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांमधून असंतोष व संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. पालिकेने त्वरित पाण्याचा योग्य निचरा होईल, या पद्धतीने गटारींची दुरुस्ती करावी. अन्यथा यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच पालिका जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

