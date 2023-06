Jalgaon News : सध्या खरीप पूर्व कपाशी लागवड सुरू असून, ऊन तापत असल्याने पिकांची लाहीलाही होत आहे. यातच शेती पंपांचा वीजपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने शेतकरी बांधव त्रस्त झाले आहेत.

तालुकाभरातील शेतकरी विजेच्या समस्या रोहिणी खडसे यांच्याकडे मांडत आहेत. (Rohini Khadse angry about farmers electricity problem agriculture is not getting enough electricity electricity workers are on hook Jalgaon News)

ही बाब गांभीर्याने घेऊन गुरुवारी (ता. ८) रोहिणी खडसे यांनी शेतकरी बांधवांसमवेत वीज वितरण कंपनी मुक्ताईनगर विभागाचे कार्यकारी अभियंता ब्रजेश गुप्ता यांचे कार्यालय गाठून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर रुद्र अवतार धारण केला.

सध्या पूर्व हंगामी कपाशी लागवड सुरू आहे. परंतु वीज वितरण कंपनीच्या तांत्रिक कारणांमुळे, चुकांमुळे शेतकऱ्यांना कृषीपंपास वीजपुरवठा योग्य वेळी व योग्य दाबाने होत नाही. वीज डीपी जळाल्यास लवकर नवीन डीपी बसवल्या जात नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे शेतपंप चालत नाही, या विविध समस्यांचा पाढा शेतकऱ्यांनी रोहिणी खडसे यांच्या उपस्थितीत कार्यकारी अभियंता ब्रिजेश गुप्ता यांच्यासमोर मांडला.

यावर रोहिणी खडसे यांनी रुद्रावतार धारण करत वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले व शेतकरी बांधवांच्या समस्या निकाली काढण्याची मागणी केली.

यावर कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांनी निमखेडी येथील डीपी उद्याच लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले तसेच इतर प्रश्न सुद्धा लवकरात लवकर सोडविण्यात येतील, असे सांगितले.

यावेळी विद्युत वितरण कंपनीचे अभियंता स्वामी, ढोले, प्रवीण पाटील, बापू ससाणे, प्रदीप साळुंखे, बबलू सापधरे, संजय कोळी, चेतन राजपूत, रउफ खान, भय्या पाटील, हाशम शहा, मुश्ताक भाई, फिरोज भाई,योगेश पाटील, पांडुरंग नाफडे आदी उपस्थित होते.