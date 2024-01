Jalgaon News : ग्रामीण जनतेला दरडोई 55 लिटर पाणी मिळावे; पाणी व स्वच्छता विभागाच्या चर्चासत्रात सूर

Jalgaon News : ग्रामीण जनतेला दरडोई ५५ लिटर पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, हे जलजीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमात प्रत्येक गावातील शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक जलस्त्रोतांची १०० टक्के पाणी गुणवत्ता तपासणी करून ग्रामस्थांना स्वच्छ सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे, असा सूर जिल्हा परिषदेत पाणी व स्वच्छता विभागातर्फे आयोजित गुणवत्ता प्रशिक्षणावेळी मान्यवरांच्या मनोगतातून व्यक्त झाला. (Rural people should get 55 liters of water per capita jalgaon news)