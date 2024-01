Jalgaon News : एरंडोलमध्ये सर्वत्र राममय वातावरण; शहरात सर्वत्र भगव्या पताका

Jalgaon News : अयोध्या येथील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्र्वभूमीवर शहरात देखील सर्वत्र राममय वातावरण निर्माण झाले असून, सामाजिक व धार्मिक संघटनांतर्फे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. शहरात सर्वत्र भगव्या पताका लावण्यात आल्या असून, सर्व मंदिरांवर सजावट करण्यात आली आहे.

शहरात ठिकठिकाणी श्रीरामाचे छायाचित्र असलेले भव्य भगवे ध्वज लावण्यात आले आहेत.