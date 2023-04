Sakal Impact : अमरनाथ यात्रेकरूंना मिळणार गावातच वैद्यकीय प्रमाणपत्र

Jalgaon News : अमनाथ यात्रेकरूंना आता वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी जळगाव जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकीत्सकांकडे येण्याची आवश्‍यकता नाही. (sakal impact Amarnath pilgrims will get medical certificate in village itself jalgaon news)

हे प्रमाणपत्र आता सबंधित गावातील ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हारूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच मिळणार आहे. अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. किरण पाटील यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

याबाबत ‘सकाळ’ने शनिवारी (ता. २२) ‘अमरनाथ यात्रेसाठी जाणाऱ्या भावीकांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी हेलपाटे’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत डॉ. पाटील यांनी आरोग्य सेवा संचालकांना याबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर संचालकांनी ग्रामीण पातळीवर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

अमरनाथ यात्रेकरूंना यात्रेसाठी आवश्यक असणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व राज्यातील) यांना होते. परंतु यात्रेकरूंची गैरसोय होऊ नये व स्थानिक पातळीवरच वैद्यकीय प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे या दृष्टीकोनातून आरोग्य सेवा संचालकांनी आता हे अधिकार वाढविले असून, ग्रामीण स्तरावर सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सर्व ग्रामीण रुग्णालये,

सर्व उपजिल्हा रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिक्षक, अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. अमरनाथ यात्रेसाठी जाणाऱ्या इच्छुक सर्व भाविक यात्रेकरूंनी आपल्या नजीकच्या शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधून वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व गैरसोय टाळावी, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.