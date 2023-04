SAKAL NIE : चिमुकल्यांची आजपासून 5 दिवस ‘धमाल मस्ती’! उन्हाळी शिबिराचे आयोजन

By

SAKAL NIE : ‘सकाळ एनआयई’ व श्री चैतन्य हॉस्पिटलतर्फे बच्चेकंपनीला धमाल, मौजमस्ती करण्यासाठी उन्हाळी शिबिर आयोजित केले असून, शिबिरास सोमवार (ता. २४)पासून प्रारंभ होतोय. सलग पाच दिवस २८ तारखेपर्यंत शिबिर चालेल. (SAKAL NIE 5 days of fun for toddlers from today Organizing summer camp jalgaon news)

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘सकाळ- एनआयई’तर्फे वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. दर वर्षी उन्हाळी सुटीत विशेष शिबिरही होत असते. यंदा ‘एनआयई’च्या शिबिराला डॉ. अविनाश आणि डॉ. शीतल भोसले यांच्या श्री चैतन्य हॉस्पिटलचे सहकार्य मिळाले असून, या शिबिरातून विद्यार्थ्यांना बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतील.

शिबिर भास्कर मार्केटजवळ श्रीश्रीमाळ हॉस्पिटलसमोरील भारतीय जैन संघटना हॉलमध्ये होईल. त्यासाठी भारतीय जैन संघटनेचे, तसेच भुसावळ येथील नंदग्राम गोधामचे संचालक अभिलाष संतोषकुमार नागला, मार्गदर्शक पंडित रविओम शर्मा, जळगाव शहरातील हॉटेल सुलक्ष यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

शिबिरस्थळी नोंदणी होणार

शिबिरात ५ ते १५ वयोगटांतील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. नावनोंदणीसाठी २०० रुपये नाममात्र शुल्क असून, सोमवारी शिबिराच्या प्रारंभी शिबिरस्थळीही नोंदणी करता येणार असल्याचे समन्वयिका हर्षदा नाईक- भट यांनी कळविले आहे.

शिबिराची वैशिष्ट्ये अशी

* डान्स

* क्राफ्ट

* पक्षी निरीक्षण

* महाराष्ट्रातील प्राचीन किल्ले व संस्कृती

* अनबॉक्स क्रिएटिव्ह लर्निंग ॲक्टिव्हिटी

* ‘गुड टच- बॅड टच’वर मार्गदर्शन

* फनी गेम्स, मेंटल हेल्थ आणि योगा

* पारंपरिक जुने खेळ

* मोबाईल आणि स्क्रीन टायमिंगवर मार्गदर्शन

* विविध भाषांचे ज्ञान

विशेष आकर्षण : नंदग्राम गोधामची (भुसावळ) अनोखी सफर