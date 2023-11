By

Jalgaon News : दीपावलीमध्ये घरासह अंगण आणि परिसर उजळून प्रकाशमय करणाऱ्या आकाश कंदिलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आकाश कंदील आणि दिवाळी हे एक समीकरणच... स्वतःच्या हाताने एखादी वस्तू तयार करण्याची मजा काही औरच असते. (Sakal NIE and Shivkranti Group Workshop of making Akash Kandil on sunday jalgaon news )

बालमित्रांच्या कल्पकतेला वाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या दिवाळीत स्वतःच्या हाताने तयार केलेले कंदील लावण्याची संधी ‘सकाळ-एनआयई' व शिवक्रांती उद्योग समूहातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सकाळी साडेनऊला वाजता ला. ना. सार्वजनिक विद्यालयातील ‘प्ले-ग्राउंड' परिसरात ही कार्यशाळा होईल. ला. ना. विद्यालयातील कला शिक्षक प्रेमराज सारस्वत हे विविध प्रकारचे आकर्षक आकाशकंदील बनवून दाखवणार आहे. कलात्मक कंदील सोप्या पद्धतीने कसे तयार करावे याचे मार्गदर्शन बालमित्रांना करण्यात येणार आहे.

हे साहित्य घरून आणावे

कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेविकॉल, स्टेपलर, पट्टी, पेन्सिल व सजावटीचे साहित्य घरून आणावे लागणार आहे. कंदील तयार करण्यासाठी लागणारे इतर सर्व साहित्य कार्यशाळा स्थळी देण्यात येईल. उपस्थित विद्यार्थी या कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकानंतर स्वतः आकाश कंदील बनवणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी ‘सकाळ-एनआयई' समन्वयिका हर्षदा नाईक (८२७५५८८७९१) यांच्याशी संपर्क साधावा. कार्यशाळेतील सहभागासाठी नाव नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. कार्यशाळेस ला. ना. सार्वजनिक विद्यालयाचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.